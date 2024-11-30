ВС РФ нанесли поражение военным аэродромам и объектам энергетики Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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О потерях ВСУ за сутки сообщили в Минобороны РФ.

Российская армия нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, с помощью средств противовоздушной обороны были успешно ликвидированы снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 45 беспилотников самолетного типа.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский «Гиацинт-Б» уничтожил польскую САУ Krab в зоне СВО.