«Тут танцуют голые мальчики»: что силовики нашли при рейдах в клубах Москвы

Силовики провели рейды в клубах Москвы в рамках борьбы с ЛГБТ*-пропагандой

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В одном из столичных заведений обнаружили оружие и алкоголь, который продавали незаконно. И это далеко не все.

В ночь на 30 ноября правоохранители наведались в три столичных ночных клубах, где, по их информации, пропагандировали ЛГБТ*-идеи. Эксклюзивные кадры рейдов оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Полиция и ФСБ накрыли ночное заведение Arma, а также Mono и «Инферно».

По информации столичного ГУ МВД, в «Инферно» действительно пропагандировали экстремистские веяния. Помимо этого, правоохранители установили, что заведение торговало алкоголем, предположительно, без акциза. С места преступления были изъяты смартфоны, ноутбуки, видеокамеры, а также оружие, которое отправили на экспертизу.

«Я сюда пришла просто отдохнуть, расслабиться. Это гей*-клуб, тут танцуют голые мальчики», — рассказал посетительница «Инферно» Вика в беседе с 5-tv.ru.

По словам директора заведения Сергея Царева, он несколько раз вызывал полицию, когда пытался воспрепятствовать проходу в клуб представителей ЛГБТ*-сообщества. Фото, видео: 5-tv.ru

Стоит отметил, что клуб Arma — это скандально известный Mutabor, хозяева которого дали ему новое название после прошлогодней «голой вечеринки».

Отголоски naked party с самыми яркими звездами российского шоу-бизнеса, которая состоялась в декабре 2023 года, порой доносятся даже год спустя. Тогда на полуобнаженной вечеринке засветились такие артисты, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и многие другие. Организатором же выступила блогер Настя Ивлеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасло Рудковскую от «голой вечеринки» Ивлеевой.

* — экстремистское движение, запрещенное на территории РФ.