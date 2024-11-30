В петербургской квартире обнаружили тело женщины со множественными гематомами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Главный подозреваемый в убийстве — ранее судимый муж погибшей.
В Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп женщины со множественными гематомами. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По информации собеседника, вечером 29 ноября в правоохранительные органы обратился водитель погрузчика. Он сообщил, что вернулся домой и обнаружил свою супругу мертвой.
По указанному адресу выехала полиция. На диване в трехкомнатной коммунальной квартире обнаружили тело женщины со множественными гематомами.
На месте происшествия были изъяты отпечатки пальцев и биоматериал. Тело покойной отправлено в морг для установления точных причин смерти.
По подозрению в убийстве петербурженки задержали ее супруга. Выяснилось, что в 2015 году он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде женщина облила сожителя бензином, когда он закурил. Пока нижегородец пытался потушить огонь, пламя перекинулось на соседние предметы, в результате чего произошел пожар.
Мужчина получил серьезные ожоги, но остался жив. Его сожительницу задержали за покушение на убийство с особой жестокостью.