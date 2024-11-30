В петербургской квартире обнаружили тело женщины со множественными гематомами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Главный подозреваемый в убийстве — ранее судимый муж погибшей.

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп женщины со множественными гематомами. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, вечером 29 ноября в правоохранительные органы обратился водитель погрузчика. Он сообщил, что вернулся домой и обнаружил свою супругу мертвой.

По указанному адресу выехала полиция. На диване в трехкомнатной коммунальной квартире обнаружили тело женщины со множественными гематомами.

На месте происшествия были изъяты отпечатки пальцев и биоматериал. Тело покойной отправлено в морг для установления точных причин смерти.

По подозрению в убийстве петербурженки задержали ее супруга. Выяснилось, что в 2015 году он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде женщина облила сожителя бензином, когда он закурил. Пока нижегородец пытался потушить огонь, пламя перекинулось на соседние предметы, в результате чего произошел пожар.

Мужчина получил серьезные ожоги, но остался жив. Его сожительницу задержали за покушение на убийство с особой жестокостью.