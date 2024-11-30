Минобороны показало кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевая техника противника была поражена FPV-дронами.

Российские силы уничтожили три бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дронами в Курской области. Кадры удара публикует Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, операция по уничтожению вражеской боевой техники была проведена силами российской группировки «Север».

На кадрах видно, как три беспилотных летательных аппарата поражают показавшиеся на открытой местности бронемашины ВСУ.

Спецоперация России на Украиной

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО РФ сбили 11 БПЛА ВСУ в небе над Белгородской областью и Черным морем.