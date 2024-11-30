Суд арестовал директора соццентра, где трое погибли от загадочного отравления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; СК РФ по Алтайскому краю; 5-tv.ru

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Число пострадавших от неустановленной инфекции достигло 21.

Суд в Барнауле арестовал директора частного социального центра в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края, где смертельно отравились три постояльца. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В четверг, 28 ноября, сотрудники соццентра нашли одного человека мертвым. Позже еще двое пожаловались на недомогание — они скончались уже в больнице. На сегодняшний день количество пострадавших достигло 21 человека.

По предварительным данным Минздрава, у пострадавших была выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений. Позднее в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточнили, что смерть постояльцев соццентра, предположительно, была вызвана не отравлением, а неустановленной инфекцией.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По ходатайству следствия был задержан и арестован директор социального центра. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число отравившихся в соццентре в Алтайском крае достигло 21 человека.