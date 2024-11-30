ЗРК «Тор-М2» против дрона ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как беспилотник ВСУ попал в ловушку нашего ЗРК «Тор-М2»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Зенитчики всегда во всеоружии.

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки «Центр» в ходе боевой работы прикрыли действия мотострелковых и танковых подразделений от БПЛА ВСУ «Лелека» на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики работают в круглосуточном режиме. Получив задачу, военнослужащие проводят мониторинг воздушного пространства в районе активных действий наших подразделений.

Точность боевого применения позволяет боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.