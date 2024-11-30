В Самаре горит многоквартирный дом

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек.

В Самаре загорелся жилой дом. Огонь охватил крышу и две квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В Самаре загорелась крыша и 2 квартиры на 1 и 2 этаже двухэтажного дома»,— говорится в сообщении.

Сотрудникам спецслужб удалось спасти двух человек, еще 11 МЧС удалось эвакуировать.

Пожар локализовали на 350 квадратных метрах. На месте работает 96 специалистов и 35 единиц пожарной техники. Причины пожара пока не сообщаются. Информация о пострадавших отсутствует.

Днем ранее сообщалось о крупно пожаре на промышленном объекте в Ростовской области. Его ликвидировали 109 специалистов и 38 единиц техники. Сигнал о пожаре поступил ночью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать троих детей погибла при взрыве бытового газа в Ингушетии. Также пострадал один ребенок, сейчас он в реанимации. Взрыв газовоздушной смеси прогремел рано утром 29 ноября. Возгорания за хлопком не последовало. От полученных травм мать троих детей скончалась на месте, один ребенок находится в реанимации.