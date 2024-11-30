Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Полиция ищет виновных.

Накануне вечером в Петербурге нашли иностранца с перерезанным горлом. Мужчина лежал на улице 1 Мая около дома 95. Как сообщает корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина, его обнаружили местные жители.

«На проезжей части перед первым подъездом мужчину лежавшего в луже крови. И вызвали спецслужбы. Скорая приехала экстренно», — сообщает Курочкина.

Мужчину спасти не удалось, он потерял слишком много крови. Иностранцу нанесли тяжелое ножевое ранение в горло. В данный момент полицейские ищут виновного в его смерти. Детали дела выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге нашли скелет женщины, пролежавшей два года в квартире. Тело скончавшейся случайно заметил промышленный альпинист. Когда прибывшие на место специалисты вскрыли дверь, они нашли продукты питания, датированные 2022 годом. По предварительной информации известно, что хозяйка жила одна и вела отшельнический образ жизни. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.