«Этот парень мне нравится!» — Трамп зажег с Маском на вечеринке в честь Дня Благодарения
Трамп с Маском пустились в пляс на вечеринке в честь Дня Благодарения
Фото: Reuters/Brandon Bell
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Предпринимателя уже окрестили «приемным сыном» политика.
Набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп отметил День Благодарения в компании своей семьи и верного соратника, а ныне своего «приемного сына» Илона Маска. Видео с вечеринки в Мар-а-Лаго опубликовал MailOnline.
Счастливый Трамп танцует свой фирменный танец локтями и болтает с Маском, пока его родной сын Бэррон с искренним интересом наблюдает за отцом. На вечере также присутствовали жена Трампа Мелания, дочь Тиффани, сын Эрик, его жена и сопредседатель RNC Лара.
Один из пользователей социальных сетей отметил, что отношения между предпринимателем и политиком настолько теплые, что Маска вполне можно назвать «приемным сыном» Трампа.
Трамп несколько раз шутил после выборов о том, как он не может избавиться от Маска, который стал главным союзником, сборщиком средств и организатором успешной победы президента в кампании против Камалы Харрис.
«Я не могу избавиться от него. До тех пор, пока он мне не перестанет нравиться», — шутит политик.
Внучка Трампа Кай даже окрестила Маска «дядей Илоном». Да и мать предпринимателя Мэй Маск присоединилась к вечеринке и всячески пританцовывала, сидя на стуле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что CNN раскрыл план Трампа по Украине, который «понравится Путину».