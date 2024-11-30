Доверительная беседа: Белоусов встретился с Ким Чен Ыном

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

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Лидер КНДР выразил готовность и дальше расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах.

Министр обороны России Андрей Белоусов во время официального визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как рассказали журналисты, лидер КНДР тепло встретил Белоусова, который в последний раз туда приезжал всего пять месяцев назад. Стороны провели дружественную и доверительную беседу, в ходе которой Ким Чен Ын еще раз заявил о готовности и дальше расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную.

Кроме того, он осудил разрешение США бить Украине дальнобойным оружием вглубь территории России. Такой шаг он назвал прямой военной интервенцией.

В начале ноября Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ подразумевает, что оба государства обязуются незамедлительно оказать военную помощь друг другу в случае внешней угрозы. Также в нем прописано сотрудничество в самых разных сферах: от здравоохранения до сельского хозяйства и туризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США потребовали объявить импичмент Байдену из-за разрешения применять ATACMS.