В Казахстане объявили в розыск владельца советского космического корабля «Буран»

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Бизнесмена Даурена Мусу обвиняют в мошенничестве с особо крупном размере.

Министерство внутренних дел Казахстана объявило в розыск Даурена Мусу, бизнесмена и владельца космического корабля «Буран». Об этом сообщает агентство Kazinform.

Мусу подозревают в совершении мошенничества с особо крупными суммами. Пресс-служба полиции Алматы сообщила, что в настоящее время проводятся обширные оперативно-розыскные мероприятия с целью его задержания.

Иные подробности не приводятся.

Муса занимает должность генерального директора частной акционерной компании «Ракетно-космическая компания «Байконур», расположенной в Алматы.

Стоит отметить, что в 2021 году он выдвинул необычное предложение обменять «Буран» на череп Кенесары хана, казненного в XIX веке; однако о местонахождении этой реликвии не известно уже больше полутора столетий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военный суд отклонил апелляционную жалобу экс-адвоката Эльмана Пашаева. Подсудимый останется под арестом до середины января. В апелляции адвокат подсудимого ходатайствовал о смягчении меры пресечения на домашний арест с установлением запрета определенных действий.