В Казахстане объявили в розыск владельца советского космического корабля «Буран»
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Бизнесмена Даурена Мусу обвиняют в мошенничестве с особо крупном размере.
Министерство внутренних дел Казахстана объявило в розыск Даурена Мусу, бизнесмена и владельца космического корабля «Буран». Об этом сообщает агентство Kazinform.
Мусу подозревают в совершении мошенничества с особо крупными суммами. Пресс-служба полиции Алматы сообщила, что в настоящее время проводятся обширные оперативно-розыскные мероприятия с целью его задержания.
Иные подробности не приводятся.
Муса занимает должность генерального директора частной акционерной компании «Ракетно-космическая компания «Байконур», расположенной в Алматы.
Стоит отметить, что в 2021 году он выдвинул необычное предложение обменять «Буран» на череп Кенесары хана, казненного в XIX веке; однако о местонахождении этой реликвии не известно уже больше полутора столетий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военный суд отклонил апелляционную жалобу экс-адвоката Эльмана Пашаева. Подсудимый останется под арестом до середины января. В апелляции адвокат подсудимого ходатайствовал о смягчении меры пресечения на домашний арест с установлением запрета определенных действий.