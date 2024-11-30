Грузовик врезался в два такси: в Москве произошло смертельное ДТП

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП на востоке Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Есть погибшие и пострадавшие.

На востоке Москвы водитель грузового автомобиля врезался в стоящие после небольшого ДТП автомобили такси, погиб один человек. Об этом информирует столичная Госавтоинспекция.

Дорожный инцидент произошел накануне вечером на 95 километре внешней стороны МКАД.

«По предварительным данным, в результате аварии скончался водитель автомобиля „Киа“, который в этот момент находился на заднем сиденье автомобиля „Фольксваген“ для оформления европротокола», - говорится в сообщении на Telegram-канале ведомства.

Еще один человек был ранен, получив травмы разной степени тяжести. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде. Водитель легкового авто решил проскочить прямо перед составом. Машинист начал экстренно тормозить. Но столкновения избежать не удалось. Электричка протаранила машину. От удара она перевернулась. Водитель погиб, машинист и пассажиры поезда не пострадали.