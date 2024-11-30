Курской области выделили более 620 миллионов рублей на лекарства для льготников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Губернатор региона Алексей Смирнов поблагодарил кабмин и лично его главу Михаила Мишустина.

Правительство России выделило более 600 миллионов рублей на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан Курской области. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Правительство РФ выделило Курской области более 620 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников», — написал он.

Смирнов также поблагодарил кабмин и лично его главу Михаила Мишустина за внимание и заботу о россиянах. В свою очередь, в правительстве РФ отметили, что такой социальной услугой смогут воспользоваться инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны и те, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Бесплатные лекарства можно будет получить после назначения лечащего врача.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли боевиков за сутки в Курской области.