Мизулина организовала проверку в отношении Костенко
Мизулина призвала проверить заявление блогера Костенко об участниках СВО
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Шутку модели расценили как издевательство над военнослужащими.
Блогера и модель Анастасию Костенко проверят на предмет высмеивания раненых военнослужащих. Соответствующий запрос в правоохранительные органы направила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
«Недопустимо публично высмеивать людей, которые, рискуя собственной жизнью, защищают Родину и получают ранения. Направили материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Поводом для проверки стало видео в личном блоге Костенко, где она сравнивает своего брата, лежащего в повязке после пластической операции в клинике Тимура Хайдарова, с раненным военнослужащим.
Пользователи сети увидели в словах Костенко издевку над военными и обратили на это внимание главы Лиги безопасного Интернета.
Сама супруга футболиста Дмитрия Тарасова сейчас находится в Дубае с дочерями Миланой и Евой, которые участвуют в соревнованиях по художественной гимнастике. Костенко пока не отреагировала на разгорающийся вокруг нее скандал и делится с подписчиками фото и видео с отдыха.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС заблокировала счет Анастасии Костенко из-за налога на автомобиль, который она продала еще два года назад.