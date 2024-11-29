Остались трое детей: в Башкирии муж и жена совершили парный суицид

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тела обнаружили в гараже.

Супружеская пара совершила самоубийство в Башкирии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что тела 36-летнего Артура Н. и его 34-летней жены Лилии Н. без признаков жизни обнаружили в гараже на территории личного хозяйства в селе Иглино.

Известно, что мужчина трудился рабочим по найму, а его супруга была домохозяйкой. У пары остались трое маленьких детей.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Первомайский Оренбургской области сотрудник полиции застрелил женщину и покончил с собой.