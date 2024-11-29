Выпотрошили и набили ветошью: в Челябинске два года расследуют смерть младенца

В Челябинске тело умершего два года назад младенца набили ветошью

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мальчик родился в сентябре 2022 года, но прожил всего пару дней.

Два года назад с жителями Челябинска Еленой и Дмитрием Ершовыми случилась страшная трагедия. Их сын Владислав, появившийся на свет в конце сентября 2022 года, умер спустя пару дней после рождения.

Беременность у Елены протекала хорошо, никаких врожденных патологий у мальчика выявлено не было. Однако врачи заявили, что Владислав умер из-за порока сердца.

Безутешные родители пытались добиться правды на протяжение двух минувших лет. Недавно они получили разрешение на эксгумацию тела, однако то, что они там нашли, повергло в шок не только потерявших ребенка родителей, но и весь город. Мальчик был выпотрошен и, буквально, превращен в куклу, а все его органы пропали.

Разобраться в этой леденящей душу истории попытался РЕН ТВ.

Первой версией смерти стала прививка от гепатита В

По словам Елены, перед родами она не стала подписывать разрешения на прививки ребенку. Подумала, что решит этот вопрос, когда Влад родится.

Когда Елена родила, врачи сообщили, что с мальчиком все в порядке, а через пару часов заявили о внезапном ухудшении его состояния. Причина стала известна родителям только когда они изучили медкарты сына.

«Начали разбирать медицинские карты, которые нам предоставили. Мы увидели, что ребенку без моего разрешения поставили прививку от гепатита „В“. На что я вообще не давала согласия», — рассказала Ершова.

Дальше с мальчиком начало происходить страшное. Сразу после прививки он стал задыхаться, врачи поставили новорожденному интубированный ИВЛ, в результате чего у Влада разорвались легкие.

При этом в сопроводительных документах не было сказано ни о прививке, ни о травме легких, зато появился новый диагноз — порок сердца.

Украли органы и набили ветошью

Полноценной судмедэкспертизы после смерти Влада никто так и не провел, поэтому Ершовым пришлось потрудиться, чтобы добиться расследования гибели сына и эксгумации тела.

Сложно точно сказать, стоило ли родителям знать об этом. Тело их новорожденного сына, который прожил всего несколько дней, оказалось полностью выпотрошено и набито ветошью, словно детская игрушка. Изверги вытащили даже его мозг из черепной коробки. Кто вынул все органы из тела маленького ребенка — пока остается страшной тайной.

Расследование страшной смерти Влада

Следственные действия, цель которых — установить реальные причины смерти новорожденного мальчика, продолжаются. Однако, по словам экспертов, теперь это сделать вряд ли удастся, поскольку главный объект исследования — органы — был украден.

Специалисты советуют родителям добиться возбуждения дела против тех, кто проводил вскрытие мальчика. Однако без процессуального статуса медики пока неохотно идут на разговор.

Дело о гибели новорожденного уже на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета. Елена и Дмитрий Ершовы продолжают добиваться правды и справедливого наказания для тех, кто лишил жизни их ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии женщина три года держала дочь в ящике под кроватью.