В йогурте и колбасе: какие болезни может вызвать популярная пищевая добавка

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

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Она широко используются в производстве сладостей, а также мясных и молочных продуктов.

Пищевая добавка Е407 — каррагинан — может влиять на развитие воспалительных заболеваний кишечника и повышение уровня глюкозы в крови. К такому вывод пришли немецкие ученые. Мнение об этой добавке неоднозначное, рассказала 5-tv.ru доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

«Е407 достаточно широко используется в различных сферах производства. Ее основное свойство и технологическая функция — это стабилизатор. Она удерживает влагу, поэтому ее используют в качестве желирующего агента при производстве кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов», — объяснила Мясникова.

Получают каррагинан из красных морских водорослей. Достаточно часто он используется в комбинации с другими пищевыми добавками, уточнила специалист.

По словам эксперта, с одной стороны широкое использование каррагена объясняется его высокими технологическими свойствами.

«С другой стороны, это вещество позволяет существенно снизить себестоимость и увеличить вес продукта», — отметила собеседница.

Карраген внесен в реестр разрешенных к использованию пищевых добавок, однако положительного мнения о его свойствах придерживаются далеко не все.

«Проведены определенные исследования о том, что эта добавка негативно влияет на желудочно-кишечный тракт: провоцирует язву, вызывает раздражение слизистой оболочки», — предупредила Мясникова.

Симптомы, по словам эксперта, выражены достаточно ярко. Это появление болей, ухудшение перевариваемости пищи. Также есть сведения о том, что каррагинан приводит к проблемам с микрофлорой кишечника.

«Поскольку основным технологическим свойством каррагинана является функция загустителя — а это очень распространенное технологическое свойство — его заменителем может быть любое вещество из группы загустителей», — напомнила эксперт.

К ним она отнесла пектины, желатин, агар-агар, модифицированный крахмал. При этом некоторые производители не очень охотно используют желатин, поскольку он выделяется из продуктов животного происхождения.

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