Можно ли есть яйца каждый день? Отвечает диетолог

Фото: www.globallookpress.com

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На что в нашем организме влияет этот продукт?

Употребление в пищу яиц на ежедневной основе способствует наращиванию мышечной массы и улучшению настроения. Почему это происходит, рассказала диетолог Ольга Кораблева в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, яйца богаты холином — это натуральное успокоительное, благодаря которому человек чувствует себя расслабленно. Кроме того, в них содержится триптофан, который участвует в выработке серотонина.

Для того, чтобы помочь себе нарастить мышцы, нужно употреблять всего одно-два яйца - например, на завтрак. Этот продукт содержит мало калорий и хорошо насыщает - в теории яйца в меню позволят сбросить вес.

Стоит обратить внимание на желток: чем он ярче, тем больше в нем каротиноидов, которые потом превращаются в организме в витамин А, отмечает диетолог.

Однако Кораблева уточнила, что в сутки стоит есть не более двух-трех яиц. Людям с повышенным холестерином и проблемами с желудком эксперт настоятельно не рекомендует включать этот продукт в рацион.

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