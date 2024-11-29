Опубликован момент взрыва в частном доме в Ингушетии, где погибла женщина

Фото, видео: 5-tv.ru

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Также известно о трех пострадавших детях при инциденте.

Эксклюзивное видео момента взрыва газа в частном доме в Ингушетии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Конструкция дома обрушилась и разлетелась на несколько километров. В результате инцидента погибла женщина 1978 года рождения, а ее трое несовершеннолетних детей пострадали. Один из них находится в реанимации.

После известия о взрыве на место происшествия выехали оперативные службы. Специалисты устанавливают все причины произошедшего. По результатам проверки вынесут окончательное решение. Дело взяли на контроль в прокуратуре Ингушетии.

По данным Следственного комитета, предварительной причиной взрыва является неисправность бытового газового оборудования.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв газовоздушной смеси в доме на улице Почтовая прогремел рано утром 29 ноября.