Лыжи, коньки или сноуборд? Россияне назвали самые любимые зимние развлечения

Больше всего россияне любят зимой кататься на беговых лыжах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Больше половины опрошенных тратят на зимний досуг до пяти тысяч рублей.

Больше всего россияне любят зимой кататься на беговых лыжах. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, их публикуют «Известия».

За этот вариант досуга проголосовали 22% опрошенных. Второе место занимают пешие прогулки по заснеженным маршрутам — такой вид отдыха предпочитают 20% респондентов.

При этом 10% горные лыжи и сноуборд, 9% выбирают катание на коньках и санках, 8% — тюбинг, а 5% отдают предпочтение рыбалке. Стоит отметить, что были и другие варианты проведения досуга, но таких ответов было меньшинство. Иные виды активности выбрали 17% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 31 тысяча респондентов.

Более половины опрошенных считают, что такие развлечения зимой позволяют больше времени провести с родными людьми. Остальные готовы разделить такой отдых вместе с друзьями, коллегами или просто организованным группами. Есть и те, кто любит делать все это в одиночестве — таких оказалось 29% опрошенных.

Что касается преимуществ, то россияне больше всего ценят в таком отпуске возможность находиться на сведем воздухе, любоваться сказочными пейзажами, а также возможность находиться с любимыми людьми и поддержать себя в форме.

Большинство опрошенных отметило, что в полной мере насладиться отдыхом им могут помешать морозы и сильный ветер.

Важно отметить, что больше половины опрошенных россиян не тратят ни копейки на такой отдых или же платят не более пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о каких подарках на Новый год мечтают россияне.