Танцы как у Бритни Спирс: Тодоренко опубликовала видео в нижнем белье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/reginatodorenko; 5-tv.ru

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Телеведущая похвасталась, что даже родив двоих детей остается в прекрасной физической форме.

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко опубликовала в своем лично блоге видеоролик, на котором она танцует в нижнем белье.

«Обычная женщина в 34, родившая двух детей. Я стеснялась своего тела много лет, и вот настал тот момент, когда хочется похвалить себя», — подписала видео Тодоренко.

Подписчики подметили, что танцы телеведущей очень напоминают ролики, которыми вот уже почти год шокирует своих фанатов американская певица Бритни Спирс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко пообещала родить третьего ребенка в 2025 году. На DREAM Fest в Баку певец и бизнесмен Эмин Агаларов заявил, что тот, кто родит ребенка прямо на фестивале, получит квартиру в элитном ЖК на берегу Каспийского моря.

Регина Тодоренко и певец Влад Топалов состоят в браке с 2018 года. Спустя пару месяцев после свадьбы на свет появился их старший сын Михаил, а в 2022 году Регина родила второго сына, которого назвали Мирославом.

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