И все остановилось: Италия бастует из-за низких зарплат

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всего по стране запланировано 43 акции протеста.

Не летают самолеты, не ходят поезда и остановилось метро. Италию буквально парализовала всеобщая забастовка.

Четырехчасовую паузу в работе взяли даже пожарные. В Риме закрыты несколько станций метрополитена. Работники всех сфер — от банковского сектора до водителей — вышли на улицы с требованием повысить зарплаты и пенсии, увеличить финансирование здравоохранения и образования.

Всего по стране запланировано 43 акции протеста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сохранить гармонию в семье, если жена зарабатывает больше.