Фото, видео: 5-tv.ru

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Второй тур запланирован на 8 декабря.

В Румынии намерены пересмотреть итоги первого тура президентских выборов и провести его повторно. Это произойдет в том случае, если Конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования, на котором неожиданно для всех победил Кэлин Джорджеску — он ярый противник НАТО и ЕС.

Прозападные силы в Румынии обвинили его в манипуляциях избирателями в соцсетях. В результате первого тура Джорджеску получил почти 23% голосов. Многие обозреватели не исключают, что соперники добьются его исключения из президентской гонки, а это может привести к протестам внутри страны.

Второй тур запланирован на 8 декабря.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ходом избирательного процесса в Румынии.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Пескова, пока не стоит прогнозировать, как возможная победа Джеорджеску на выборах повлияет на отношения Бухареста и Москвы.