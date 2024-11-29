Патрушев: правительство принимает меры по стабилизации цен на продукты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Вице-премьер заявил, что российский продовольственный рынок полностью обеспечен необходимыми товарами.

Российское правительство принимает меры по стабилизации цен на продукты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, рост цен на ряд продуктов связан с высоким спросом на эти товары.

«С учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров», — заявил Патрушев.

Во-первых, подчеркнул вице-премьер, правительство заключает договоры с производителями и продуктовыми сетями. Эта мера касается таких продуктов, как сахар, хлеб, сливочное масло и овощи из «борщевого набора».

В настоящий момент в России есть 36 регионов, в которых принимаются такие меры. При этом результаты уже видны. Ситуация находится под контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство продолжит отслеживать ситуацию с ценами и после их стабилизации.

Во-вторых, правительство выступает за заключение долгосрочных договоров с поставщиками овощей. Помимо того, что подобные меры гарантируют аграрным предприятиям сбыт без посредников, производители будут знать точную цену реализации продуктов.

В заключение Патрушев подчеркнул, что российский рынок полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев обозначил основные задачи совета Морской коллегии.