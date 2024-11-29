«Стильно, модно, молодежно»: Гарик Сукачёв перепел «Станцию Таганскую» «Любэ»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; пресс-служба Гарика Сукачёва; 5-tv.ru

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На протяжении 35 лет группа остается одной из самых популярных в стране, а их песни успели стать классикой.

Рок-музыкант Гарик Сукачёв исполнил песню «Любэ» «Станция Таганская» в рамках трибьюта музыкальной группы «Любэ. 35. Все опять начинается».

Группа «Любэ» — настоящая классика современной российской музыки, а «Станция Таганская» — одна из их самых популярных песен. Как признаются сами музыканты, когда-то вся их жизнь крутилась вокруг этой станции столичного метро.

«Эта линия метро — наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили! Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга. Видимо, чтобы мы не тратили время на передвижение в географически бескрайней Первопрестольной, а только сочиняли песни. Что мы и делали по мере дарования», — поделился автор песни Александр Шаганов.

К выходу своего трибьют-альбома участники «Любэ» решили немного переосмыслить свое творчество, подогнав песню под ска-стиль. В этом им помог старый друг бессменного лидера группы Николая Расторгуева Гарик Сукачёв.

«Наша версия песни „Станция Таганская“ — мы сделали ее немного хулиганской, но при этом стильной, модной, молодежной», — отметил Сукачёв.

Именно он исполнил первый вышедший сингл альбома «Любэ. 35. Все опять начинается».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Сукачёв опубликовал редкое фото дочери в день ее 18-летия.