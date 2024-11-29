Умер российский футбольный арбитр Эмир Привалов

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Ему было 28 лет.

Российский футбольный арбитр Эмир Привалов ушел из жизни в возрасте 28 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС).

Отмечается, что он судил футбольные матчи с 2016 года. Начиная с сезона 2021/2022, он работал на матчах Второй лиги. В текущем сезоне был главным арбитром на матче «Иртыш» — «Челябинск» и резервным на игре «Сочи» — «Волга» в рамках Кубка России.

Известно, что у Привалова остались жена и двое детей. В сети появились предположения о причинах смерти, но официальных комментариев пока нет. РФС выразил соболезнования родным и близким, а также подчеркнул, что окажет семье финансовую поддержку и помощь в организации похорон.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончалась мексиканская актриса Сильвия Пиналь. За свою карьеру она снялась в ста фильмах, среди которых особенно выделяется ее работа в знаменитой ленте «Виридиана», которая в 1961 году была удостоена почетной пальмовой ветви. В 2016 году актриса была принята в ряды Академии кинематографических искусств и наук Голливуда. Она умерла на 93-м году жизни в Мехико.