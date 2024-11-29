Патрушев обозначил основные задачи совета Морской коллегии

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Помощник президента РФ призвал использовать позитивный международный опыт в управлении морской деятельностью страны.

Необходимо разработать и реализовать инструменты комплексного управления морской деятельностью, направленные на защиту национальных интересов России. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев на первом заседании Совета по обеспечению и развитию морской деятельности Морской коллегии России.

«Значение деятельности Морской коллегии, ее вклад в экономическое развитие страны требует, чтобы при формировании управленческих решений в этой сфере вопросы защиты национальных интересов, экономики, научных исследований, разработки новых морских технологий и подготовки кадров рассматривались в неразрывной связи», — сказал он.

Также Патрушев указал на важность использования позитивного международного опыта в управлении морской деятельностью с учетом того, что морской сектор экономики вносит существенный вклад в развитие страны.

Кроме того, помощник главы государства заявил о необходимости анализа состояния и тенденций развития морской деятельности в России и за рубежом, оценки и выявления угроз национальной безопасности в этой сфере.

На днях научно-экспертный совет Морской коллегии России возглавил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Окончательный состав совета был утвержден 26 ноября. Его основными задачами станут анализ состояния и тенденций развития морской деятельности в России и мире, подготовка предложений по приоритетным направлениям национальной морской политики и совершенствованию ее нормативно-правовой базы. Также новая структура сосредоточится на развитии научно-технологического комплекса, обеспечивающего строительство российского флота и судового оборудования, и формировании системных знаний о Мировом океане.

Указ о создании самой Морской коллегии президент РФ Владимир Путин подписал в августе 2024 года, назначив ее председателем своего помощника Николая Патрушева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на первом заседании Морской коллегии обсудили защиту интересов России в Арктике.