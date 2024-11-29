Нужно выбирать выражения: Аршавин жестко пошутил над Юлией Барановской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Возлюбленные были вместе девять лет.

Футболист Андрей Аршавин жестко пошутил над бывшей возлюбленной телеведущей Юлией Барановской. На шоу одного из федеральных каналов он решил вспомнить все свои предыдущие отношения, в том числе – о своем «тайном» ребенке, в наличии которого признался.

Во время обсуждений ведущие пытались посчитать, сколько отношений было у спортсмена, если не считать известных публике союзов. Также встал вопрос, почему он так и не повел в ЗАГС Барановскую, которая родила ему троих детей.

«Ой, не говори, а то она (Юлия Барановская – Прим. ред.) сейчас программу твою заблочит из-за того, что ты так громко об этом говоришь», — пошутил Аршавин.

Недавно футболист признался, что у него есть еще один – уже шестой – ребенок, которого ему родила бывшая девушка. Правда, с ним он не общается, а мать вообще решила не вписывать отца в свидетельство о рождении и даже выбрала другое отчество.

Помимо старших детей, появившихся в отношениях с Барановской — Артема, Яны и Арсения — у Аршавина есть дочь Есения, которую родила модель Алиса Казьмина. Также публика считает, что Ева, которую недавно родила маркетолог «Зенита» Анна Петрушина, также является его родным ребенком. Однако отношения с ней спортсмен афишировать не спешит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аршавин наладил общение с дочкой Есенией и встретился с ней спустя пять лет. О приятных переменах в жизни семилетней девочки рассказала ее мама и бывшая жена спортсмена Алиса Казьмина.