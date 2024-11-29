Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Основные положения начнут действовать с 1 января.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты. Ее признали имуществом.

Доходы физлиц от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами. Ставка НДФЛ будет 13% при сумме доходов до 2,4 млн рублей в год и 15% при превышении порога.

Доход организаций от майнинга с 2025 года будет облагаться налогом по стандартной ставке 25%. Операции, связанные с майнингом и реализацией цифровых валют, освобождаются от НДС.

Оператор майнинговой инфраструктуры будет обязан доводить до налоговых органов информацию о том, кто использжует его услуги для эмиссии криптовалюты. В противном случае — штраф в 40 тысяч рублей.

Основные положения закона начнут действовать с 1 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России легализовали майнинг криптовалют. Документ касается и крупных участников рынка, и обычных граждан. По новым правилам юрлица и ИП смогут добывать криптовалюту после включения в специальный реестр. Физлицам делать этого не требуется, но только если майнинг идет в пределах норм потребления электричества, которые установит правительство.