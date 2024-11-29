Трагедия на Алтае: три человека погибли и более 20 пострадали в соццентре «Рубикон»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Названа возможная причина трагедии.

Причиной смерти постояльцев алтайского центра социального обслуживания «Рубикон» в селе Калистратиха могла стать инфекция. Об этом сообщил Роспотребнадзор РИА Новости.

Никаких других подробностей о том, какая это может быть инфекция, не приводится.

Известно, что три человека погибли и более 20 доставлены в больницу. На кадрах 5-tv.ru можно увидеть, как работники скорой помощи в специальных защитных костюмах эвакуируют пострадавших людей из центра для дальнейшей госпитализации.

Ранее стала распространяться информация о пищевом отравлении, но результаты эпидемиологического расследования этого не подтвердили.

Роспотребнадзор в Telegram-канале сообщал, расследование в связи со случившимся было организовано совместно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и Минздравом региона.

Специалисты брали пробу питьевой воды и продуктов питания, говорится в публикации. Кроме того, были отобраны смывы с продуктов и с внешней среды, а также взят биоматериал от всех пострадавших и контактных лиц.

Трагедия в соццентре «Рубикон» произошла вечером 28 ноября. Всего в учреждении находились 28 человек, среди которых пенсионеры, инвалиды и граждане предпенсионного возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде. Водитель легкового авто решил проскочить прямо перед составом.