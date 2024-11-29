В Кремле назвали действия Японии, которые препятствуют переговорам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Москва и Токио всегда находили способ договориться при предыдущих японских премьерах. Какие «но» появились сейчас?

Недружественные действия со стороны Японии мешают найти мирное решение в отношениях государств. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Проблема мирного договора — это очень и очень сложный вопрос двусторонних российско-японских отношений. Несмотря на всю его сложность, Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом», — отметил Песков.

Накануне премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что намерен заключить с Россией мирный договор и решить территориальные вопросы.

Территориальные проблемы заключаются в нежелании Японии признавать принадлежность Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды) к России. В то же время РФ не признает саму природу спора, считая суверенитет над южными Курильскими островами абсолютно законным.

Много лет спустя Токио и Москва до сих пор не договорились о решении этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как премьер-министр Японии Исиба уснул в ходе заседания парламента.