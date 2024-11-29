Любовь ценой в миллионы: тверской альфонс довел жительницу Подмосковья до банкротства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сначала мужчина осыпал женщину комплиментами и всячески демонстрировал свои чувства, а после — начал просить денег.

Большая любовь закончилась миллионными кредитами для жительницы Подмосковья. Опытный альфонс засыпал ее комплиментами, а между красивыми признаниями просил деньги, причем вновь и вновь.

Когда эта «сказка» закончилась, женщина потеряла практически все имущество. И оказалась, что она не единственная жертва. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина — о чувствах, которые обходятся слишком дорого.

Вместо швейного цеха — гостиная съемной квартиры. Еще три года назад у Елены Агафонцевой было свое жилье и собственное ателье. Она модельер-дизайнер, после развода одна воспитывала дочь и занималась бизнесом. Жизнь складывалась успешно, пока она не встретила альфонса.

«Познакомились мы 15 декабря, когда я возвращалась из командировки на машине по платной дороге из Москвы в Великий Новгород. Помог заправиться и далее практически не отпустил меня, пока я ему не дала свой номер телефона», — говорит пострадавшая Елена Агафонцева.

«Герой-любовник» — Константин Богданов из Тверской области. Он рассказывал, что тоже в разводе, занимается бизнесом и владеет автомастерской.

Когда пара начала встречаться, Богданов признался, что у него финансовые проблемы, и убедил занять ему немного денег. А получив, стал просить еще и еще.

«8,5 миллиона — это именно те деньги, которые были переданы наличкой и переведены на карту его мамы. Получается, там машина, помещение, кредиты, несколько, один из кредитов был под залог квартиры, из-за чего я потом потеряла единственное жилье, и мы с дочкой остались на улице», — рассказывает женщина.

«Приемы-то очень простые, что надо женщине — это пообещать женского счастья. И типичная фраза для любой женщины, когда мужчина тебе обещает, что ты станешь самой счастливой», — вспоминает еще одна пострадавшая Марина.

Марина познакомилась с Костей в 2021 году через его мать. Пенсионерка убедила бизнесвумен занять ее сыну 300 тысяч рублей. Богданов сразу заприметил успешную невесту и решил взять ее в оборот.

«Любовь» продлилась полгода, за это время авантюрист занял больше пяти миллионов рублей, загнал возлюбленную в долги и пропал.

«Был такой период, когда он у меня выпрашивал деньги. Ему надо было сумму в районе полумиллиона, он прям просил, выклянчивал. И буквально спустя три, по-моему, недели или четыре недели я узнаю о том, что его мама купила комнату в общежитии. Я не могу связать, что это было куплено на мои деньги, но чудес не бывает», — признается женщина.

С 2021 года Богданов так и не выплатил долги. Решать свои проблемы девушкам пришлось самостоятельно. Одна из обманутых написала заявление в полицию. Предприимчивым любовником заинтересовались следователи, он испугался и стал названивать своим бывшим.

Пострадавшие подозревают, что Богданов действовал по отработанной схеме. Больше того, в деле может быть замешана его мать. Большую часть денег женщины переводили на ее карты.

«Я, может, и могла бы дать какие-то комментарии, но я их не буду давать. Потому что неправильно сказанное слово можно обернуть по-другому. У нас очень много алчных людей, которые могут сейчас повернуть дело в свою пользу», — заявляет мать мужчины Ирина Богданова.

Уголовное дело возбудили. Первые полгода после задержания Богданов провел в СИЗО. Затем дал признательные показания и попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Но как только оказался в родных стенах, передумал и заявил, что оклеветал себя.

Все свидания с бывшими возлюбленными у Богданова теперь только при следователях. Пострадавшие надеются, что он понесет законное наказание и в сети предприимчивого любовника больше не попадет ни одна доверчивая женщина.