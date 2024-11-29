Удар по объектам ВПК Украины стал ответной реакцией РФ на атаки оружием Запада

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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После отмашки Запада ВСУ начали бить по российским территориям ATACMS и Storm Shadow.

Российский удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) стал ответом на неоднократные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям РФ западным оружием. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины — это ответная акция России на двукратное использование американских ракет ВСУ», — прокомментировал ситуацию спикер Кремля.

На прошлой неделе западные страны официально дали разрешение Украине на использование дальнобойного оружия по российским территориям. В ответ на это Москва провела испытания новой баллистической ракеты «Орешник», ударив ей по промышленному комплексу в Днепропетровске.

Выступая на заседании ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет отвечать на эскалацию со стороны Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие еще ракеты, помимо «Орешника», есть на вооружении России. При этом аналогов российских ракет в мире пока нет.