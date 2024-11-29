Толпа с флагами ЕС и Украины: в беспорядках в Грузии пострадали 32 полицейских

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Радикалы на улицах Тбилиси бросали в правоохранителей все, что попадалось под руку. Силовики отвечали слезоточивым газом.

В ходе беспорядков в столице Грузии пострадали 32 человека, все они сотрудники полиции. 43 человека задержаны. Такие данные приводит МВД республики.

После решения Тбилиси заморозить переговоры о вступлении в ЕС, прозападная оппозиция возвела баррикады и всю ночь штурмовала здание парламента.

В толпе были замечены флаги Украины и ЕС. Силовики ответили слезоточивым газом. Столкновения продолжались до самого утра. Об очередной попытке «цветной революции» расскажет Георгий Джабишвили.

Эта ночь стала самой неспокойной в Грузии с момента выборов. Беспорядки от Батуми до Тбилиси. Столичные полицейские разгоняли протестующих с проспекта Руставели. В ход пошли водометы и слезоточивый газ.

Митингующие строят баррикады на пути правоохранителей, ослепляют их лазерными указками и бросают все, что попадается под руку. Десятки задержанных, которых участники митинга пытаются отбить у полиции. Есть пострадавшие среди полицейских.

Озверевшая толпа требует отставки правительства, которое накануне заявило о приостановке евроинтеграции страны. До 2028 года заморожены все переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Тбилиси также отказывается от всех европейских грантов. Официально — это ответ на попытки вмешательства во внутренние дела Грузии.

«Еще более невыносимым является каскад оскорблений, которым мы подвергаемся со стороны этих лиц на протяжении многих лет. Противники нашей страны превратили Европарламент в тупой инструмент шантажа Грузии, что является большим позором для Евросоюза», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В ЕС Грузию позвали, но условия, на которых она может вступить не устраивают большинство грузинского населения. Стране придется придерживаться жесткой экономической политики в европейском фарватере. При этом товарооборот с ЕС, например, в прошлом году составил всего 4,5 миллиарда долларов.

А 70% грузинского экспорта идет на рынке СНГ, в первую очередь, России.

«Они, значит, обеспечивают наш двухзначный рост. Вы знаете, в 2022 году у нас был 11% рост экономики, в этом году, наверное, будет зафиксирован 10,5%. Это все обусловлено нашими соседями, нашими главными торгово-экономическими партнерами», — объяснил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Потому на этих митингах — сплошь флаги ЕС, НАТО и, конечно, Украины. Главные элементы «цветной революции».

Пойти по пути ЕС призывает президент Грузии с французским паспортом Саломе Зурабишвили. До сегодняшней ночи к открытому силовому противостоянию никто не призывал, пока на проспекте Руставели не появилась она. Откровенно провоцировала полицию, а потом и вовсе заговорила о войне.

«Сегодня это несуществующее нелегитимное правительство объявило не мир, а войну всему своему народу. Это война против будущего, будущего нашего общества и нашей страны», — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Но к войне реальной Грузию толкали как раз пока несостоявшиеся западные партнеры. Прямо предлагали выступить с оружием против России.

«Нам напрямую позвонили представители конкретного посольства и задали вопрос, когда у нас будет возможность начать войну. Через некоторое время, как оказалось, нам бы пришлось вступить в партизанскую войну. Теперь мы никому не дадим возможности пожертвовать нашей страной ради интересов каких-то других великих стран», — мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Самой Зурабишвили осталось всего две недели на посту. 14 декабря выборщики изберут нового президента. Впервые за него голосуют не всенародно.

У выигравшей выборы партии «Грузинская мечта» уже есть свой кандидат — бывший футболист Михаил Кавилашвили, и есть свой курс, который не устраивает Европу.