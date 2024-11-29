Страшно? Верховная рада переехала в особо охраняемый квартал Киева
Financial Times: Верховная рада переехала в особо охраняемый квартал Киева
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru
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Такое решение было принято после заявления Владимира Путина о готовности ударить новейшим вооружением по центрам принятия решений на Украине.
Верховная рада Украины переехала в тщательно охраняемый квартал Киева, опасаясь удара российским «Орешником». Об этом пишет Financial Times.
По информации издания, теперь украинский парламент будет заседать в комплексе зданий, где под усиленной охраной также находятся офис Владимира Зеленского*, Нацбанк и правительство.
Киевский режим пошел на такие меры после заявлений президента России Владимира Путина о готовности ударить новейшим вооружением по центрам принятия решений.
Учебно-боевое применение российского ракетного комплекса «Орешник» по военной цели в Днепропетровске стало «ударом возмездия» за атаки по территории РФ западным оружием. Россия неоднократно подчеркивала, что будет отвечать на подобные шаги зеркально.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.