Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

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За неделю российские войска взяли в плен 34 украинских боевика.

Российские войска освободили населенный пункт Воровское в Донецкой народной республике (ДНР). Также подразделения группировки «Восток» освободили село Раздольное. Об этом сообщили в Минобороны России.

Средства ПВО за неделю сбили десять ракет ATACMS. Военные силы России в ходе СВО уничтожили две установки с баллистическими ракетами «Гром-2» и установку противокорабельного комплекса ВСУ «Нептун».

ВС РФ за неделю взяли в плен 34 украинских боевика, из них 17 сдались на курском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.