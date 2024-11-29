Проблема большинства россиян: как восполнять дефицит витамина D в организме

Фото: 5-tv.ru

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Это вещество благотворно влияет на репродуктивную сферу, а также способствует улучшению состояния людей с заболеваниями сердца.

Витамин D — один из важнейших элементов, которые помогают поддерживать организм здоровым. Как выявить дефицит в организме и правильно подобрать препарат, в беседе с URA.RU рассказала диетолог, эндокринолог Яна Королева.

«Дефицит витамина D есть у большинства россиян, это очень распространенная проблема. Я диагностирую его у большинства своих пациентов», — отметила врач.

Самый верный способ, благодаря которому можно выявить недостаток витамина D, — это анализ крови. Его необходимо делать натощак. Нормальным считается результат от 30 нанограммов на миллилитр.

Основная часть витамина D приходит из ультрафиолетовых лучей. Однако это вещество можно получить и из продуктов, которые богаты жирами.

Систематический прием витамина D может улучшить состояние людей с проблемами в репродуктивной сфере, заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом и жировым гепатозом печени, а также поможет справиться с лишним весом и ожирением.

Правильную дозировку витамина поможет подобрать врач после сдачи необходимых анализов.

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