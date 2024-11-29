Курс на мир: премьер-министр Японии упомянул в своей речи отношения с Россией

Фото: www.globallookpress.com/ POOL

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Политик повторил формулировку, с которой уже выступал.

Япония держит курс на решение территориального вопроса с Россией. Это заявил премьер-министр страны восходящего солнца Сигэру Исиба.

Политик выступил с программной речью перед парламентом, где упомянул проблему в отношениях с РФ.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Исиба.

Интересно, что премьер-министр слово в слово повторил свою же первую после избрания речь, с которой уже выступал перед парламентом в октябре.

Москва и Токио не могут прийти к решению разногласий еще с 1940-х. Два соседних государства до сих пор не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Основной вопрос, по которому Россия и Япония не могут договориться, — это принадлежность южной части Курильских островов. По итогам глобального конфликта весь архипелаг перешел к Советскому Союзу, а позже и РФ как его прямой преемнице. Однако Токио оспаривает права России на несколько остовов. После начала спецоперации и введения Японией антироссийских санкций ситуация обострилась.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, каковы шансы на потепление отношений между Россией и Японией.