«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»

Фото, видео: пресс-служба SHAMAN

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Во время репетиций они не переставали смеяться и шутить.

Григорий Лепс считает своего коллегу Ярослава Дронова (SHAMAN) близким себе по духу человеком, из-за чего им было очень легко работать над их совместным хитом «Настоящий мужчина». Официальный релиз песни выходит 29 ноября. Кадрами с репетиции поделился 5-tv.ru.

Можно невооруженным глазом заметить, как артисты тепло относятся друг к другу, а их рабочие отношения переросли в дружеские. Несмотря на разницу поколений, Григорий и Ярослав чувствовали себя рядом легко и непринужденно, будто пели вместе всю жизнь.

На протяжении всех репетиций они не переставали шутить и смеяться, а SHAMAN даже в шутку сказал, что такими темпами можно и спиться.

«Удалось спеться?» — спросили журналисты артистов.

«Даже спиться!» — ответил в шутку Лепс.

«Лишь бы не спиться», — добавил Дронов.

По мнению Григория Лепса, они с SHAMAN очень близки как вокалом, так и по духу, поэтому их совместный дуэт — вещь необходимая.

Кадры снимались еще летом, поэтому не менее пронзителен тот факт, что за кадром вопросы задает Антон Коробков-Землянский. Пресс-секретаря SHAMAN не стало 9 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал про вызовы, которые принял SHAMAN. Создавший и исполнивший хит «Встанем» SHAMAN в один день проснулся невероятно знаменитым. Общественного признания Ярославу Дронову пришлось ждать больше десяти лет. Что помогло артисту не сломаться?