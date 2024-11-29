Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятилетней Полины
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Фото, видео: 5-tv.ru
Девочка борется с тяжелым недугом — туберозным склерозом.
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю пятилетней Полины.
Девочка борется с тяжелым недугом — туберозным склерозом, из-за которого в организме все время образуются новые опухоли. На лечение ребенка нужны два миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 3 миллиона 729 тысяч 766 рублей. Большое вам спасибо!