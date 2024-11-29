В Сочи стартовал турнир команд-партнеров Академии «Небесная грация»

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Бороться за победу будут гимнастки из 40 регионов России, а также спортсменки из других стран.

Здесь ищут таланты! В Сириус на первый турнир команд-партнеров «Небесной грации» съехались самые способные гимнастки из 40 регионов страны, а еще из Узбекистана, Армении и Абхазии.

В ближайшие дни им предстоит сразиться за право считаться лучшими. И борьба будет сложная, ведь оценивать участниц будут по канонам «золотого века» художественной гимнастики, которым так предана Академия «Небесная грация». Подробности рассказал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Сотни гимнасток заполняют все пространство: это — настоящая спортивная семья. В Академии художественной гимнастики Алины Кабаевой такое впервые.

Открывает Всероссийские соревнования команд-партнеров лично олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

«Спасибо, что приехали, спасибо гимнасткам, судьям, тренерам. Очень хорошая у нас родилась идея, чтобы всех партнеров ассоциации собрать вот здесь, в Сириусе. Спасибо, что приехали и поверили в этот проект!» — говорит олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

А после церемонии открытия гимнастки еще долго не отпускали Алину Кабаеву.

Пока за кубок «Небесной грации» гимнастки боролись в столице Катара Дохе, партнеры ассоциации готовились к этому турниру. В Сириус приехали гимнастки из десятков регионов страны. Плюс спортсменки из Узбекистана, Армении, Абхазии.

«Совсем недавно у нас завершился международный турнир «Кубок «Небесная грация» в Катаре. Он прошел, конечно, на высоком уровне. И сейчас мы вновь встречаемся в Сириусе. Это соревнования для команд-партнеров. У нас очень много партнеров ассоциации. И мы хотели сделать такой праздник художественной гимнастики. И, конечно, благодаря таким масштабным соревнованиям это — еще один импульс для художественной гимнастики, для развития художественной гимнастики как внутри нашей страны, так и за рубежом», — отмечает Алина Кабаева.

Это первый турнир команд-партнеров «Небесной грации». Москва, Татарстан. Хакасия. Ульяновск, Иваново, Махачкала. Запад, восток, север, юг — всего более 40 российских регионов!

Именно здесь появляется возможность прочувствовать, что такое турнир по канонам «золотого века» художественной гимнастики. Когда ценились уникальные способности спортсменок — совершенство движений, элегантность линий и физические достижения. Плюс — современные требования к работе с предметом.

Соревнования — по правилам «Небесной грации». Они сложнее. Зато позволяют раскрыть талант гимнастки на 100%.

«Мне нравится то, что можно показать всю эмоциональность и артистику», — признается гимнастка из Ханты-Мансийска Диана Сташкина.

«Нам меняли программу под правила „Небесной грации“. Мне очень нравятся сейчас мои программы, потому что добавили танцевальные связки, и сейчас программа более артистичная», — говорит гимнастка из Махачкалы Алина Гаджиева.

Упражнения со скакалкой тоже в программе. А на соревнованиях Международной федерации художественной гимнастики их нет.

«Я считаю, это важно — это возвращение старых правил. Я занимаюсь художественной гимнастикой достаточно давно, и в то время, когда я была маленькая, была скакалка, но потом ее убрали, а сейчас обратно возвратили», — говорит гимнастка из Сочи Мария Рыкова.

«Скакалка — очень интересный предмет, очень интересно что-то придумывать новое», — рассказывает гимнастка из Армении София Балаян.

Гимнастки из Армении, Абхазии и Узбекистана говорят: правила строже, зато и результат — иной!

«Они дают возможность показать себя со всех сторон, дают возможность показать и характер в танцевальных дорожках, дают возможность показать себя в рисках, кто более хваткий, и также пластику», — говорит тренер Софии Балаян Ольга Степанова.

Здесь количество элементов тела — больше, чем по правилам Международной федерации. За амплитуду, «полупалец», фиксацию можно получить дополнительные баллы.

«Сегодня и всегда — замечательно! Шикарные условия, высокие потолки, хорошие ковры, все нравится», — признается гимнастка из Узбекистана Самирахон Салиева.

«Это настоящий дом художественной гимнастики, в который всегда хочется приезжать и возвращаться», — делится тренер Самирахон Салиевой Виктория Власова.

Гимнастки из Академии «Небесной грации» тоже выступают. Но вне конкурса. А в свободное от выступлений время спортсменки помогают тем, кто помладше.

«Я им помогаю выходить. Я говорю им замечания, которые они допускают в упражнениях. Еще помогаю, подбадриваю, говорю, что у них все получится», — говорит воспитанница Академии «Небесная грация» Яна Заикина.

Самое главное — максимальная открытость. «Небесная грация» готова делиться опытом. Здесь — точка опоры, чтобы поверить в свои силы.

«Все хорошо, все красиво, и уровень растет, все заметно, потому что все это наблюдается, естественно, годами. Условия здесь шикарные — здесь Алина принимает всех, кто хочет», — говорит главный судья турнира Наталья Лащинская.

Здесь ищут таланты. Именно в Академии художественной гимнастики Алины Кабаевой уже помогли спортсменкам из Китая, с Кубы, из Конго, Венесуэлы, Филиппин, Гватемалы, Киргизии повысить мастерство. И здесь всегда открыты для сотрудничества.

Турнир — грандиозный! Гимнасток так много, что соревнование проходит одновременно на двух площадках: в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» и в Академии единоборств. Для спортсменок созданы все условия.

«Две площадки, слава Богу, — это очень удобно, потому что в каждой площадке по 400 детей, и на одной площадке это заставило бы нас проводить неделю и более турнир. А сейчас мы компактно за три дня проведем турнир с таким рекордным количеством гимнасток», — рассказывает режиссер-постановщик турнира Эльдар Сайфутдинов.

А в воскресенье команды выступят с показательными номерами. Они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Судьями станут хореографы-постановщики Ирина Зеновка, Наталья Белугина и Эльдар Сайфутдинов. Лучшие попадут на фестиваль «Алина» в 2025 году.