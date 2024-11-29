В Приморье автомобиль сбил тигра

Фото: 5-tv.ru

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Пострадавшее животное скрылось в лесу.

Автомобиль сбил тигра в Приморье в окрестностях закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино. Об этом сообщила администрация ЗАТО в своем Telegram-канале.

Столкновение с животным произошло на трассе Владивосток — Находка — Порт Восточный. После ДТП хищник скрылся в лесу. Отмечено, что пострадавший представитель кошачьих может быть опасен.

«Тигр может появиться неподалеку от населенных пунктов и проникнуть на территорию частных дворов в поисках легкой добычи», — предупредили жителей Приморья.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Гигантский осьминог завелся в Московском зоопарке. Самого крупного моллюска из класса головоногих привезли в столицу страны с северного берега Тихого океана Приморского края. Осьминог мужского пола месяц пробудет на карантине, после чего его поселят в павильоне «Экзотариум». Такой моллюск в Московском зоопарке появился впервые за десять лет. Специально для нового жителя сотрудникам пришлось переделывать и укреплять аквариум, чтобы осьминог своими щупальцами не открыл крышку.