На грани вымирания: какие пять профессий могут исчезнуть уже в 2025 году

HR-эксперт Зеленкова: в 2025 году могут исчезнуть телефонные операторы

Фото: www.globallookpress.com/kati

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Это может произойти из-за экономической нестабильности, цифровизации и сокращения расходов бизнеса.

В следующем году некоторые профессии могут исчезнуть. HR-эксперт Екатерина Зеленкова в интервью изданию Газета.ру назвала пять из них, которые не переживут экономическую нестабильность, цифровизацию и сокращение расходов бизнеса.

Так, могут оказаться не востребованными телефонные операторы и администраторы в офисах. На их место все чаще выходят чат-боты, голосовые помощники и онлайн-платформы. Также на грани вымирания и транспортные логисты. Из-за изменений в управлении цепочек поставок все меньше работодателей нуждаются в такой профессии.

«Уже сегодня крупные компании активно внедряют программные решения для минимизации человеческого фактора», — отметила эксперт.

Кроме того, из-за перемены потребительских привычек на рынке труда снизился спрос на менеджеров по продажам массовых товаров. Теперь покупатели все чаще стали обращаться к маркетплейсам, нежели ходить в магазины.

«Если раньше ключевую роль играли личные контакты и переговоры, сегодня это заменяют цифровые алгоритмы, подбирающие лучшие предложения», — подчеркнула она.

Четвертая категория, которая может исчезнуть в следующем году — это средний управленческий персонал. Это связано с тем, что компании хотят больше внедрять гибкие и горизонтальные структуры, а также больше внимания уделять мобильности и самостоятельности команд.

«Компании упрощают структуры, делегируя больше обязанностей линейным руководителям или распределяя ответственность между командами», — пояснила специалист.

А пятой профессией, которая совсем скоро может исчезнуть, является представители печатных изданий и традиционных медиа. Это связано со снижением рекламных бюджетов и миграцией рекламы в интернет.

«Главные инструменты — автоматизация, цифровизация и отказ от традиционных моделей работы. Экономия затрат остается приоритетом, особенно в условиях кризиса», — резюмировала эксперт.

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