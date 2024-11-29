Скончалась мексиканская актриса Сильвия Пиналь

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Она была символом золотой эпохи кино на своей Родине.

В Мехико на 93-м году жизни ушла из жизни Сильвия Пиналь — легендарная актриса, символ золотой эпохи мексиканского кинематографа. Об этом печальном событии сообщило министерство культуры страны через свою страницу в социальной сети Х.

«Ее культурное наследие служит неотъемлемой основой кино, театра и телевидения в Мексике», — отмечается в публикации.

За свою карьеру Пиналь снялась в ста фильмах, среди которых особенно выделяется ее работа в знаменитой ленте «Виридиана», которая в 1961 году была удостоена почетной пальмовой ветви. В 2016 году актриса была принята в ряды Академии кинематографических искусств и наук Голливуда

Свою карьеру девушка начала после войны, в 1948 году с небольшой роли Эмилии в фильме режиссера Мигеля Контрераса Торреса «Бамба».

Сообщалась, что последние время Пиналь тяжело болела и была госпитализирована.

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