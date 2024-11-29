Большая часть россиян не следит за распродажами в «Черную пятницу»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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А 35% периодически обновляют площадки с желанным товаром.

Больше половины россиян не следят за распродажами. К такому выводу пришли аналитики двух крупных компаний, соцсетей «Одноклассники» и «ЮMoney». В то время как 35% внимательно отслеживают все предложения.

Среди тех, кто следит за скидками, около половины намерены купить товары в «черную пятницу». 40% готовы это сделать при условии, что товар им понравится, и 10% воздерживаются от покупки во время распродажи.

Большинство покупателей сосредоточены на товарах маркетплейсов, в то время как 23% предпочитают по старинке офлайн-шоппинг. 16% покупают товары через соцсети. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем количество рекламных объявлений в мессенджерах увеличилось на 33%.

В топ самых неудачных покупок в распродажах входят нижнее белье и бытовая техника. Не особо радуют людей товары известных брендов. Большинство предпочитают покупать что-то практичное, например, одежду — 65% опрошенных, бытовую технику — 52%. Меньше всего обращают внимание на билеты в театр — 8%, а также курсы с тренингами — около 5%.

Также из исследования стало понятно, что большая часть россиян предпочитает тратить на покупки в сезон распродаж не более десяти тысяч рублей. В то время как 10% предпочитают баловать себя и готовы потратить более 100 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы причины, почему повышается тревожность в период распродаж.