Артиллеристы бьют в цель! Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Они работали во взаимодействии с расчетами БПЛА.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» » артиллерийского подразделения Южной группировки войск на кураховском направлении наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ и не оставляйет боевикам шанса. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Работая во взаимодействии с расчетами БПЛА, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе. В результате были уничтожены самоходная артиллерийская установка и пикап.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.