Экипажи Су-35 нанесли удар по радиолокационной станции ПВО в Курской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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Во время боевого дежурства системы самолета обнаружили излучения РЛС противника.
Российские военные теснят украинских боевиков в курском приграничье. Наши артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в Кореневском районе.
Скопление вражеских солдат в промышленном здании выявила разведка. Координаты передали расчету гаубицы Д-30. Прицельным огнем цель была уничтожена.
«Основные цели — это малые группы пехоты, также минометные точки, пулеметные гнезда», — рассказал наводчик орудия с позывным «Кузбасс».
А с воздуха врага уничтожает российская авиация. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35 поразили украинскую радиолокационную станцию ПВО. Во время боевого дежурства системы самолета обнаружили излучения РЛС противника. Цель сразу же была захвачена и атакована ракетой.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в зоне СВО уничтожены три установки НIМАRS и 30 боевиков ВСУ.