Это дешево? Шнуров опроверг информацию о гонораре за корпоратив

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Новость об измененных ценниках артиста появилась в начале осени.

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», опроверг информацию о своем «новом гонораре» за корпоративы. В беседе с 5-tv.ru в рамках презентации клипов к новому альбому исполнитель рассказал, что цены за выступления остались прежними.

«Где подешевели? Двадцать миллионов — это, по-вашему, дешево?» — пытался выяснить исполнитель.

В начале сентября появлялась информация о том, что Шнурову пришлось снизить свои гонорары до 18,5 миллионов рублей. Причины — якобы в отмене концертов в «Лужниках» и «Газпром-арене», а также начавшихся судебных разбирательствах с четвертой женой.

Но вряд ли «Ленинграду» в ближайшем будущем светят проблемы с деньгами. После выпуска совместного альбома с молодой певицей Инстасамкой (Дарья Зотеева) достаточно внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музыкальный критик прокомментировал объединение «Ленинграда» и Инстасамки. Каждый из исполнителей по отдельности — это бренд, который приносит доход.