«Совпали энергетически»: Шнуров рассказал о работе с Инстасамкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В начале ноября «Ленинград» вместе с певицей выпустили совместный альбом.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал 5-tv.ru о работе с молодой артисткой Инстасамкой. Как оказалось, работать с ней исполнителю очень понравилось.

«Шикарно. Просто замечательно, мы совпали, так сказать, как говорят блондинки, энергетически», — сказал воодушевленный Шнуров на презентация клипов с нового альбома группировки.

На вопрос, почему выбор пал именно на эту исполнительницу, фронтмен группы отшутился, сказав, что она ему «по возрасту подходит».

Совместный альбом группировки «Ленинград» и Дарьи Зотеевой (настоящее имя певицы) вызвал достаточно неоднозначную реакцию в медиаполе,. Одни в восторге, другие — в ужасе. Но, несмотря на неоднозначную реакцию, артисты добились, чего хотели, — вызвали интерес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Инстасамка шокировала поклонников фото до популярности. Тогда она жила на съемной квартире с пятью соседями — только переехала в Москву — и плакала от безденежья.