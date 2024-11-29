Без СНИЛС и тапочек: как не нарваться на мошенников во время онлайн-шоппинга

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Роспотребнадзор составил список простых правил, которые помогут сохранить деньги и хорошее настроении в черную пятницу.

Роспотребнадзор подготовил список советов, которые помогут безопасно совершать онлайн-шоппинг и не потратить все деньги.

Для начала составьте список желаемых товаров, так вы не отдалитесь от конечной цели и купите необходимые вещи. Затем сравните цены на определенную, предположим, микроволновку, у разных продавцов. Не всегда скидки на одном сайте являются настоящими.

Также не забудьте проверить ссылку. В настоящее время мошенники очень ловко научились подделывать домены сайтов. Поэтому старайтесь пользоваться проверенными маркетплейсами.

«Помните, если вы столкнулись с нарушением прав потребителей, вы можете обратиться в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе ведомства.

Обратите внимание на оплату и возможность вернуть товар в случае брака и несоответствия. Прелварительно изучите и политику возврата сайта, через который совершаете покупки. Личные данные в основном запрашивают только мошенники, ИНН и СНИЛС для покупки тапочек или бытовой техники точно не пригодятся.

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